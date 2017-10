Eitt år sidan førre lekkasje

Det er eitt år sidan ein hydrongenlekkasje førte til at 600 tilsette blei evakuert frå Mongstad. Administrerande direktør Robert Wille avviser at lekkasjen tysdag oppstod ved det same anlegget. – Det er eit anna anlegg. Før me har fått granska hendinga, veit me ikkje om det var noko samanheng mellom desse to, seier Wille.