Einige om fylkesbudsjettet

Unge kollektivpassasjerar er dei største vinnarane i fleirtalspartia sitt framlegg til fylkesbudsjett for 2018. Ap, KrF, SV og Sp har vorte einige om å frysa prisen for månadskort for barn og unge, samt å auka aldersgrensa på ungdomskortet til 21 år.