Einige om bybudsjettet

Byrådspartia (Ap, KrF og V) er einige med Senterpartiet om bergensbudsjettet for 2018. Dei fire partia tar 14,3 millionar kroner ut av sparegrisen til kommunen, og drysser dei ut over ulike tiltak. Sp har i avtalen fått lovnadar om at det i perioden 2018-2021 ikkje skal skje ytterlegare nedbyggjing av matjord i Bergen. Dei største påplussingane skjer innan vidareutdanning av lærarar og fjerning av SFO-eigeandel for barn med særskilde behov. Budsjettet vert vedtatt i bystyret 19. desember.