Ein send til Haukeland

Eitt køyrefelt er sperra på Juvikflaten på Askøy etter at ein bil køyrde i autovernet. Føraren av bilen er send til Haukeland universitetssjukehus i ambulanse. Skadeomfanget er uvisst, men airbagar var utløyste og bilføraren blødde frå hovudet, opplyser operasjonsleiar Bjarte Rebnord. Naudetatane driv no opprydding på staden, men at det vil vere redusert framkjømd i området den neste tida.