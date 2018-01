Ein av fire røysta på kjøpesenter

Meir enn kvar fjerde bergensar som røysta ved stortingsvalet i 2017, røysta på eit kjøpesenter, viser eit evalueringsnotat laga av Bergen kommune. Terje Knutsen ved institutt for samanliknande politikk er blant dei som har reagert på at det vart drive valkamp for tett på vallokala på sentera. – Folk skal ha rett til å avlegge si stemme i ro og fred, seier han.