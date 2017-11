Eikanger-Bjørsvik sigra i England

Eikanger-Bjørsvik Musikklag frå Lindås vant i kveld Brass in Concert i Nord-England. Underhaldningskonkurransen for brassband er prestisjefylt, og EBML er første ikkje-engelske brassband som vinn konkurransen. Sigeren er nok ei bragd for musikklaget som vann EM tidlegare i år.