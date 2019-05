Cathrine får kjeft og vert spytta på – no vurderer bransjen kamera på vestane for å hindra hets

MASFJORDEN (NRK): Ubehagelege og farlege situasjonar for trafikkdirigentar aukar. – Me vurderer sterkt kamera på refleksvestar for å sjå om bilistane endrar åtferd, seier NHO.