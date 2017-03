E16 stengt etter isras

NRK kjem tilbake med meir.

Politiet har valt å stenga E16 ved Kvilekvål mellom Evanger og Bulken etter at det har gått eit snø- og isras laurdag kveld. Politiet fekk melding om raset klokka 20.25.

Raset dekker eitt køyrefelt og er om lag ein halv meter høgt og 5-6 meter i breidde.

– Innringar var den første bilen på staden og er difor rimeleg trygg på at ingen biler er treft. Han seier det ser ut til at det heng mykje is i fjellveggen, difor har me velt å stenga vegen til entreprenør har vore på staden og fått vurdert omfanget av det som er i fjellsida, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord.

Bilar har passert gjennom eitt køyrefelt, men operasjonsleiaren seier politiet vil stenga med omsyn til trafikktryggleik.

– Patruljen er ikkje komen fram. Dei må ta ei vurdering på om det er forsvarleg å opna vegen. Trafikantar må rekna med at vegen blir stengt i ein times tid, seier Rebnord.

Innringar omtala raset som stort sett knust is og snømassar.