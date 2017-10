E16-granskingen kan ta tid

Det kan ta en til to uker før politiet har en konklusjon på årsaken til dødsulykken på E16 mandag. – Vi har dannet oss et bilde av hva som har skjedd, men det gjenstår flere vitneavhør. I tillegg kommer Havarikommisjonen på mandag for å gjøre sine undersøkelser, sier Per Gunnar Thrane ved Voss lensmannsdistrikt.