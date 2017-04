Dyrere med diesel og flere bommer

Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og staten er enige om en bompengeavtale for å finansiere vei- og bybaneutbygging de kommende 20 årene, skriver BT. Gjennom nye bomstasjoner i bydelene og hevede takster for forurensende dieselbiler skal det årlig kreves inn 1,3 milliarder kroner. Avtalen signeres over påske.