Dykkarar i sjøen i Os

Dykkarar er no i sjøen i Os for å lausriva hurtigbåten frå tauverket som har sete seg fast. Ein slepebåt ligg no i området, melder politiet. Det var båten sjølv som rekvirerte dykkarar. Politiet omtalar hendinga som udramatisk, utan personskadar.