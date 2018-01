Drosjesjåføren til avhør i morgen

De siste dagene har NRK fulgt saken om en drosje som raste forbi på rødt lys ved et gangfelt rett ved Kaland barneskole i Bergen.

Hendelsen fant sted midt i skoletiden ca. klokken 09.30 torsdag formiddag. Det var flere barn som stod og ventet på grønt lys ved gangfeltet.

I går, mandag, bekreftet Norgestaxi at det er de som eier bilen. Taxiselskapet har vært i dialog med politiet i dag, og politiet bekrefter nå at sjåføren skal inn til avhør i morgen.

AVHØR: Ola Kåre Døskeland i Bergen Sør politidistrikt bekrefter at sjåføren vil bli tatt inn til avhør i morgen. Foto: NRK

– Dette er et resultat av et godt samarbeid mellom Norgestaxi og oss, sier Ola Kåre Døskeland i Bergen Sør politidistrikt i en SMS til NRK.

– Sjåføren har lang erfaring

Løyvenummer og eier av taxien er identifisert, men han ønsker ikke å hverken bekrefte eller avkrefte om det var ham som kjørte.

– Jeg har ingen kommentar for øyeblikket, sier han til NRK tirsdag kveld.

Prosjektleder i Norgestaxi avdeling Bergen, Erik Espeland, sier at sjåførens førerkort og kjøreseddel er levert inn til politiet.

– Det er enighet mellom Norgestaxi og politiet om at førerkort og kjøreseddel er levert inn, sier Espeland.

NÆRE PÅ: Visedirektør i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll, er glad for at det ikke skjedde noe mer alvorlig – Dette har ikke noe i trafikken å gjøre. Heldigvis skjedde det ingen personulykke, men det var altfor nære. Foto: Paal Wergeland / NRK

Visedirektør i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll, forteller at sjåføren har kjørt taxi i Bergen i mange år.

– Dette er en person som har kjørt lenge, og er kjent som en profesjonell sjåfør, sier Eidsvoll.

– Like forferdet som alle andre

Visedirektøren presiserer at han er glad for at Jan-Ove Drabløs, som kjørte bak taxien, hadde dashbord-kamera, slik at situasjonen ble fanget på film.

– Vi er like forferdet som alle andre, dette er helt klart det groveste vi har sett, sier Eidsvoll.

Jan-Ove Drabløs hadde i utgangspunktet ikke tenkt å dele videoen videre, men siden situasjonen var så alvorlig, ombestemte han seg.

– Det er to ting som gjør denne saken så alvorlig: det ene er at han er yrkessjåfør, det andre er at hendelsen fant sted på en skolevei, og at det var barn som ventet på å gå over veien, sier Drabløs.

Han er klar på at han mener taxisjåføren ikke ville blitt tatt hvis det ikke var for videoen.

– Det ville ikke nyttet å melde fra til politiet uten disse bevisene, sier Drabløs.