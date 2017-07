Drosje i autovernet

En drosje har kjørt i autovernet i området ved Lagunen. Fører var alene i bilen, og er tatt med til legevakt for sjekk. NAF er på stedet for å fjerne bilen, og det er ventet at veien åpnes snart. Det opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.