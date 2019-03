Droppet forslag om å rive rådhuset

Høyre fikk ikke støtte for forslaget sitt om å rive rådhuset i Bergen for å bygge nytt. Flertallet i bystyret støttet byrådets forslag, om at rådhuset skal rehabiliteres. Ap, KrF, Venstre, SV og Sp stemte for byrådets forslag, mens Høyre fikk støtte av MDG, De kristne og Eiler Macoody Lund, som nå er uavhengig.