Dropper kraftverk i vernet elv: – Vi er vanvittig glade

– Dette er helt fantastisk. Det er en vanvittig glede at de nå gir seg.

Det sier leder i Norges Naturvernforbund, Silje Lundberg.

– Lokalbefolkningen fortjener en stor takk for å ha vist frem de verdiene vassdraget har.

Flomkraftverk

I 2016 foreslo regjeringen å legge store deler av elven gjennom Odda sentrum i rør. Ved å bygge kraftverk kunne man samtidig styre vannet bort fra bebyggelse ved fare for flom.

Kraftselskapet Sunnhordland Kraftlag (SKL) sendte da inn søknad om flomkraftverket.

Men kraftutbygging i Opo har miljøpolitisk vært svært omstridt, fordi vassdraget er varig vernet. Tilhengere mener kombinasjonen med flomsikring gjør en slik kraftutbygging akseptabel. Motstandere mener dette uthuler vassdragsvernet i Norge.

GLAD: Leder Silje Lundberg i Norges Naturvernforbund takker innbyggerne i Odda for å ha vist frem verdiene Opo-vassdraget har.

389 norske vassdrag er vernet mot kraftutbygging. FrPs to tidligere olje- og energiministre Tord Lien og Terje Søviknes har generelt argumentert for å lempe på vassdragsvernet og tillate kraftutbygging i for eksempel Vefsna.

I august frarådde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) planene i Opo.

Hører på NVE

Før regjeringen skulle ta endelig avgjørelse, trekker kraftselskapet nå søknaden. Det avgjorde styret i SKL mandag.

– Ut ifra NVE sin innstilling og Odda kommunestyre sitt siste vedtak i saken, velger SKL å avslutte arbeidet med Opo flomkraftverk, sier kommunikasjonsleder Jan Petter Myhre til Hardanger Folkeblad.

Det vernede vassdraget, som renner rett gjennom Odda, ødela store deler av sentrum under den store høstflommen i 2014. For to uker siden skapte store vannmengder nye problemer der.

KATASTROFEFLOMMEN: I oktober 2014 gravde Opo-elven ut elvebreddene og gjorde store skader (bildet). For to uker siden flommet elven over på ny. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

NVE har vært klar på at et slikt kraftverk kun vil gi økt flomsikring for et begrenset antall bygninger.

– Fordelene ved tiltaket vil ikke veie opp for de forventede negative effektene, skrev de i august.

Samtidig argumenterte NVE for at et slikt kraftverk ville ha «vesentlige negative konsekvenser for landskapsopplevelsen i Odda».

– Kjempeseier

Sikringstiltakene i og langs elven ble ferdigstilt tidligere i år, fire år etter den store flomkatastrofen. Anlegget har kostet nærmere 90 millioner kroner.

Naturvernforbundet har tidligere uttalt at kraftutbygging i det vernede vassdraget ville vært en skandale.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. KRAFTVERK: Slik så Sunnhordland kraftlag for seg en flomtunnel og et kraftverk i fjellet bak Odda sentrum.

Organisasjonen kaller det en kjempeseier for befolkningen i Odda at kraftselskapet trekker søknaden. Lundberg er overrasket over at SKL har snudd.

– Vi var forberedt på å stå i denne kampen enda lenger.

Mange innbyggere var kritiske til at det ble brukt så mye penger dersom elven likevel skulle legges i rør og nærmest forsvinne.

– Det som gjør denne promenaden så flott, er jo elven. Uten den blir dette bare et steinete elveløp. Det finner vi oss ikke i, sa oddingen Robert Henkel da NVEs tiltak var ferdigstilt i juni i år.