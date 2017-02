Droppar spørsmål om kraftutbygging

Eit samrøystes kommunestyre i Voss ønskjer no å utgreia om det er mogleg å få til flaumvern i Vossavassdraget utan kraftutbygging. Ordførar Hans-Erik Ringkjøb seier til BT at han var litt for hastig, då han midt i januar gjekk inn for flaumtunnel og kraftutbygging i Raundalselva. – Spørsmålet om kraftutbygging er lagt daudt, iallfall fram til i mars 2018, seier Ringkjøb til avisa.