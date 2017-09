Droppar operasjonar under VM

Fleire pasientar droppar å møte opp til planlagde operasjonar på Haukeland universitetssjukehus under sykkel-VM, skriv BA. Store delar av sentrum er stengd av for trafikk. – Vår oppfordring er å komme på sjukehuset til oppsett tid, seier sjukehusdirektør Eivind Hansen. Han understrekar at det er fullt mogleg å kome seg til og frå sjukehuset sjølv om det er VM.