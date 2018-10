Droppar Hordfast-bompengar

Hordfast AS og Øyvind Halleraker droppar framlegget om førehandsbompengar for å få bygd Hordfast-sambandet. Årsaka er at samferdsledepartementet no skriv at det ikkje er behov for slike bompengar, dersom Statens vegvesen får dei planleggingsmidlane som statsbudsjett legg opp til.