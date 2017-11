Droppar bompengesjokk i Bergen

Tysdag føremiddag var bystyret i Bergen samla for å vurdere om det skulle innførast datokøyring eller auka bompengetakst for å avgrense trafikken. Årsaka var at Meteorologisk institutt hadde varsla fare for høg luftforureining tysdag og onsdag, og svært høg forureining torsdag og fredag.

– Varselet for luftkvalitet har endra seg frå i går til i dag. Det er ikkje meld fare for høg luftforureining i morgon, og det er difor ikkje grunnlag for å innføre tiltak som beredskapstakst i bomringen frå i morgon av, seier klimabyråd Julie Andersland.

Også meteorologane ser no lysare på situasjonen for luftkvaliteten denne veka.

– Vi lurar litt på kor mykje det faktisk blir av den luftforureininga, seier vakthavande meteorolog Frode Hassel ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Følger situasjonen nøye

Statsmeteorologen er usikker på om lufta vil verte like dårleg som frykta.

– Det blir mykje fint vêr i dagane som kjem, til og med fredag. Vi får bris mellom nord og aust, og ser ikkje den klassiske situasjonen ein ofte har når det er mykje luftforureining, med eit såkalla varmt høgtrykk med mykje varmluft høgt oppover, seier Hassel.

Tidleg tysdag ettermiddag er det framleis lite luftforureining i Bergen sentrum, med unntak av på Danmarksplass, der det er betydeleg helserisiko, ifølge luftkvalitet.no.

DROPPAR TILTAK: Klimabyråd Julie Andersland seier det førebels ikkje er fare for høg luftforureining over lang tid. Foto: Sølve Rydland / NRK

Andersland seier dei følger situasjonen nøye.

– Torsdag og fredag er det meld periodar med høg luftforureining. Vi følger situasjonen nøye, og gjer ei ny vurdering onsdag basert på oppdaterte varsel for luftkvaliteten.

– Ikkje den klassiske varianten

– Prognosane viser ein forholdsvis grunn inversjon, der det aller nedste sjiktet vil vere stabilt, seier Hassel.

Invensjon vil seie at den kalde lufta blir liggande, medan temperaturen aukar i høgda. Dersom det er lite bevegelse i luftmassane vert det danna eit slags lokk, og dette er svært avgjerande for om det blir høg luftforureining.

USIKKER: Statsmeteorolog Frode Hassel er usikker på om luftkvaliteten i Bergen blir like dårleg denne veka som ein først frykta. Foto: Astrid Rommetveit

– Det kan samle seg opp ein del forureining i dagane som kjem, og truleg vil det bygge seg opp gradvis frå dag til dag. Men vi ser ikkje den klassiske varianten med ti plussgrader på Ulriken og null i sentrum, som gir aller mest forureining, fortel Hassel.