Driller bolter ned i grunnen

Sjøforsvaret forklarer til NRK at det nå drilles bolter ned i grunnen for å få fartøyet til å ligge stabilt på grunnen. – Fartøyet må ligge stabilt for at det senere skal kunne tømmes for vann, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland.