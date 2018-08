Driftet med tap syv av ti år

Bergensklinikken har gått med tap syv av de siste ti årene, skriver BT. Administrerande direktør Ole Hope sier det i fjor ble avdekket at stiftelsen hadde store styringsutfordringer, og at styret har vedtatt en omfattende plan for å sikre den videre driften. I fjor var underskuddet i Bergensklinikken på 7,3 millioner kroner.