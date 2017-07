Drevland får nytt styreverv

Tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland, blir nytt styremedlem for stiftelsen Norsk Folkemuseum. Det skriver BT i dag. Drevland har hatt permisjon fra bystyret og alle andre politiske verv etter at hun ble siktet for korrupsjon høsten 2015. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling i desember 2016.