Drenerer vannet fra Slettebakken

Overvannet på Slettebakken skal nå dreneres. – Dette er første del av et prosjekt bystyret har bestilt, der bossdeponiet som ligger under banene på Slettebakken, skal graves opp og fjernes, sier Kolbjørn Akervold i Bymiljøetaten. Han forteller at alt overvannet ikke vil forsvinne før deponiet er tømt, men at det stadig vil bli mindre i løpet av denne og neste uke.