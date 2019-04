Drapssiktet i konflikt med flere

Den 21 år gamle mannen som er siktet for drap på sin fetter, to trusselepisoder og mishandling i nære relasjoner, var i konflikt med flere enn den drepte Said Bassam Chataya før drapet fant sted. – Drapssiktede har flere konflikter som går paralellt, men politiet vil ikke konkretisere dette noe ytterligere, sier påtaleansvarlig i saken Trond Eide. Den ene trusselen er mot en av de to andre som var på bensinstasjonen da Chataya ble drept, sier han.