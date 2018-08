Drapssiktet forsvant i fengsel

Det var den 17 år gamle siktede i Varhaug-drapet som forsvant i et tidsrom på Bjørgvin fengsel i går kveld. Kilder bekrefter dette overfor VG. 17-åringen skal ha klatret over et gjerde inne på fengselsområdet, men kom til rette etter 10–15 minutter.