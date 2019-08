Drapssiktet ferdig avhørt

Mannen i slutten av 20-årene som er siktet for drapet på Ronny Nygård (43) i Åsane er ferdig avhørt for dagen. Det opplyser politiadvokat Kristine Knutsen-Berge til NRK. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling fredag.