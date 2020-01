Drapssiktede fortsatt i isolat

To menn på 56 og 36 år, begge siktet for drap eller medvirkning til drap, fikk i dag to nye uker i isolasjon etter dobbeltdrapet i Bergen. En tredje mann (33) med samme siktelse, kan også få sin isolasjon forlenget i dag, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland til NRK.