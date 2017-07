Drapssikta fengsla på nytt

48-åringen som er sikta for drap på si 42 år gamle kone i Åsane i april, vart fengsla i fire nye veker måndag. Mannen får også brev- og besøksforbod, og anka rettsavgjerda på staden, får NRK opplyst. Politiet meiner det er fare for at bevis går tapt, medan forsvararen bad om at sikta vart lauslaten.