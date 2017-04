Seksbarnsfaren er tiltalt for å ha drepe kona si i heimen på Askøy 4. februar 2015. Dei to neste vekene skal Bergen tingrett finna ut om han var tilrekneleg dagen drapet fann stad.

– Det er ein frykteleg menneskeleg tragedie. Og ikkje minst er det borna som gjer det tragisk, at så mange barn har blitt mor- og farlause, seier Brynjulf Risnes, forsvarar til tiltalte.

4. februar 2015 troppa mannen frå Askøy opp framfor Bergen fengsel på Hylkje med ferdigpakka koffert, og fortalde at han hadde drepe kona si.

– Drapet spring ut av ein konfliktfylt ekteskapssituasjon, som kjem ut av kontroll, og kor ein fekk dette tragiske utfallet, seier Risnes.

I huset på Follese låg den 39 år gamle kvinna knivstukken og død. Heime var òg eitt av borna deira (1).

Askøydrapet Ekspandér faktaboks 4. februar 2015 : Kvinne (38) vart funnen død i heimen på Follese i Askøy. Mann (41) møtte opp ved Bergen fengsel på Hylkje og sa han hadde drepe kona si.

: Kvinne (38) vart funnen død i heimen på Follese i Askøy. Mann (41) møtte opp ved Bergen fengsel på Hylkje og sa han hadde drepe kona si. Begge er norske statsborgarar med somalisk opphav. Dei har seks barn (1-18 år). Eittåringen skal ha vore heime då drapet fann stad.

Mars 2015: Sikta har problem med å hugsa timane rundt drapet. Det er uklart om dette samanheng med manglande hukommelse eller hans psykotiske tilstand, ifølge kjenninga.

Sikta har problem med å hugsa timane rundt drapet. Det er uklart om dette samanheng med manglande hukommelse eller hans psykotiske tilstand, ifølge kjenninga. April 2015: Siktinga blir utvida frå forsettleg til overlagt drap, basert på forklaringar frå sikta, familie og tidlegare opplysningar. Motivet for drapet er framleis uklart.

Siktinga blir utvida frå forsettleg til overlagt drap, basert på forklaringar frå sikta, familie og tidlegare opplysningar. Motivet for drapet er framleis uklart. August 2015: Sikta har vore gjennom full judisiell observasjon. Psykiatrar meiner han er tilrekneleg og kan straffast. Politiets etterforsking er på det nærmaste ferdig og saka er klar for å sendast over til statsadvokaten i Hordaland.

Sikta har vore gjennom full judisiell observasjon. Psykiatrar meiner han er tilrekneleg og kan straffast. Politiets etterforsking er på det nærmaste ferdig og saka er klar for å sendast over til statsadvokaten i Hordaland. Dersom konklusjonen hadde vore at 41-åringen var utilrekneleg, hadde han kan ikkje kunna blitt dømt til fengselsstraff, men heller risikert dom om tvunge psykisk helsevern.

Sikta har tidlegare blitt pålagt besøksforbod etter fleire valdsmeldingar frå kona.

Skal vurdera psykisk tilstand

Familien er norske statsborgarar, men av somalisk bakgrunn. 41-åringen har allereie erkjent straffskuld, og er tiltalt for drap.

Det sentrale spørsmålet i rettssaka blir hans psykiske helsetilstand under gjerninga.

– Førebels er det gitt ein konklusjon om at han er tilrekneleg, men det er nokre opningar i saka som gjer at ein har tatt dette atterhaldet på tiltaleavgjerda, seier statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

– OVERSTÅTT: Forsvarar Brynjulf Risnes seier den tiltalte mannen ønsker å få rettssaka overstått. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Sakkunnige skal vera til stades i retten og vurdera løpande om mannen var tilrekneleg eller psykotisk då drapet skjedde.

Ifølge forsvarar Risnes forventar tiltalte vanleg fengselsstraff då den førebelse rapporten viser han var tilrekneleg.

Seksbarnsfaren seier drapet ikkje var planlagt.

– Ein må også få fram bakgrunnen for drapet, kva for refleksjonar og vurderingar som har skjedd før drapet fann stad, fortel Greve.

Tiltalt for familievald

41-åringen skal tidlegare ha fått besøksforbod etter at kona melde om at han var valdeleg.

Etter avhøyr med borna og andre vitne er han òg tiltalt for vald mot kona og dei fem eldste barna mellom 2007 og 2014, då borna var mellom ni og 18 år.

Etter drapet blei borna tekne hand om av Barnevernet.

– Han skal sjølv få svara på spørsmålet om straffskuld når han kjem i retten, men eg trur nok han har ein litt annan oppfatning av omfang og alvor i det han har gjort, seier Greve.

Mannen blir dømt til fengsel eller tvungen psykisk helsevern, alt etter kor god psykisk helse retten finn at han hadde under drapet.

– Tiltalte ønsker berre å få dette overstått, og at han då kan få sin straff etter det. Han forstår at dette er ein belastning for borna, og ønsker å skåna dei mest mogleg, seier forsvarar Risnes.