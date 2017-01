Dramatisk brokamp avgjøres i Os

Det er ventet at flertallet i kommunestyret kommer til å støtte forslaget fra Statens vegvesen.

Det betyr at broen knyttes til land i det mange mener er et uvurderlig naturskjønt område vest for Halhjem.

Derfor faller dette mange beboere i kommunen tungt for brystet. I dag varsler de protester med fakkeltog og sang. De nekter å gi opp kampen mot den planlagte broen som skal føres i land i fjæren deres.

Vil demonstrere

– Det er en fantastisk skjærgård her ute. Det er ikke uten grunn at dette blir kalt for indrefileten i Os, sier Kristine Kvinge, som selv er beboer fra Øyane.

– Rett her borte ser du to små nes. Inn i det området skal broen komme, sier Knut Børgesen. Han har protestert mot planene i årevis.

– Her er det stille, her er det fugler. Du hører så vidt lyden av fergen når den plystrer forbi av og til. Dette er et sted for å få fred i sjelen og vil bli ødelagt av en gigantisk konstruksjon rett gjennom området med 45 meters seilingshøyde og tungtrafikk opp ifra en underjordisk tunnel.

BROMOTSTANDER: Knut Børgesen fra Os. Foto: Christian Lura / NRK

Mener dagens løsning er bedre

– Dette er en sak som vi kjenner veldig godt til i Os. Den har hengt ved oss i noen år, sier Maria Bruarøy fra Høyre.

I kommunestyremøtet torsdag skal hun først velges som ny ordfører i Os etter Terje Søviknes.

Deretter kommer hennes parti og partnerne i Fremskrittspartiet trolig til å stille seg bak planen om brofeste i Øyane. En løsning som Bruarøy selv har sagt at hun vil legge seg i lenker for å stoppe.

– Det er helt riktig og det står jeg ved. Men da forelå det et forslag om å legge broen i Øyane for så å fortsette i en dagløsning uten en tunnel. Det har vi unngått med den høringsuttalelsen vi ga i 2013.

FRA NEI TIL JA: Marie Bruarøy fra Høyre blir valgt til ny ordfører i Os i dag. Foto: Christian Lura / NRK

Ønsker ikke å bli satt på sidelinjen

Hun mener at uansett hva kommunen kommer frem til så vil planen bli vedtatt i Samferdselsdepartementet.

– Men det er vel likevel viktig, i hvert fall symbolsk, hva Os kommune mener om planene?

– Det er klart at dette er symbolsk viktig for mange, men ved å si nei til planen så setter man seg samtidig på sidelinjen, sier Bruarøy.

Blant bromotstanderne som skal demonstrere i dag ser man annerledes på det:

– Fremtiden vår ligger ikke i motorveier. De tilhører fortiden. Et lyntog derimot det ville vært en fornuftig investering. Antageligvis ville det også ha vært billigere, sier Knut Børgesen.