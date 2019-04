Dømt til tvunget psykisk helsevern

En 27 år gammel kvinne er i Bergen tingrett dømt til tvunget psykisk helsevern for flere lovbrudd. Hun har slått og truet flere, og sa blant annet til en ansatt i Nav at hun ville drepe vedkommende. Hun er også dømt for over 30 tyveri og besittelse av narkotika.