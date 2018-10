Dømt til fengsel for narkotikasalg

To menn på 23 og 24 år er dømt til fengselsstraffer fra tre år og opptil fem år og ti måneder for narkotikasalg. Det skriver BA. Politiet mener de har avslørt et nettverk som har forsynt rusmisbrukere og unge mennesker med marihuana, hasj, kokain og ecstasy i Bergen.