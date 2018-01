Dømt til fengsel etter å ha kastet snøball på politimann

Den ville ungdomsfesten i Åsane i Bergen endte denne uken i Bergen tingrett.

– Jeg har aldri noensinne før vært på et festbråk av denne karakteren, sa politibetjent og innsatsleder Jon Endre Skeie i Vest politidistrikt, da han tirsdag forklarte seg som vitne i Bergen tingrett.

Det var i slutten av april i fjor at politiet ble møtt av utagerende ungdom som kastet flasker og stein da de rykket ut til en ungdomsfest på en adresse i Åsane. Til sammen syv personer ble arrestert på festen, som kom fullstendig ut av kontroll.

I juni 2017 ble en 21 år gammel mann tiltalt for vold mot offentlige tjenestepersoner, etter å ha kastet snøball og bitt en politibetjent som rykket ut til festen.

Tirsdag ble mannen dømt til 30 dager ubetinget fengsel.

RYKKET UT: Ungdomsfesten i Åsane april 2017 endte med storutrykning fra nødetatene. Foto: Bergen Foto og Media

– Fullstendig kaos

21-åringen erkjente ikke straffskyld, og står fast på at han ikke husker voldshendelsene.

I tingretten forklarte mannen at han ble invitert på russefesten av noen venner, men at han selv ikke var russ. Han skal ha vært godt beruset og husker verken å ha bitt noen, eller å ha kastet snøball.

– Det som skjedde er ikke noe jeg ville gjort til vanlig. Intensjonen var aldri å skade noen, bare å komme meg løs fra politiet, sier 21-åringen.

Patruljen som rykket ut til festen, har senere beskrevet situasjonen som fullstendig kaos.

Ungdommene fikk gjentatte ganger beskjed om å forlate huset og området, mens de kastet steiner, blomsterpotter og snøballer mot politiet.

– Jeg har aldri opplevd maken. Det ble kastet flasker og snøspader, og jeg ble usikker på hvor langt de var villig til å gå. Jeg følte ikke at det var trygt, sier politibetjent Tordis Myrseth, som også forklarte seg som vitne i retten tirsdag.

I RETTEN: Politiadvokat Kjetil Tomren og forsvarer Jostein Alvheim måtte møte i den noe spesielle rettssaken i Bergen i dag. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Har tatt betenkningstid

Dommen på 30 dager ubetinget fengsel var enstemmig.

– Utøvelse av vold mot tjenestemenn er et alvorlig straffbart forhold. Det er mulighet for å gi bøter i mindre alvorlige tilfeller, men i dette tilfellet er vi over det, sier aktor Kjetil Linge Tomren.

21-åringen får to dager fratrukket fra straffen på grunn av varetektsfengsling, da han satt på glattcelle. Han fritas også fra å betale saksomkostninger.

Mannens forsvarer, Jostein Alvheim, ba om 20–30 dagers ubetinget fengsel.

– Jeg ser ikke noen grunn til en strengere straff, da det viktigste er den almennprevantive effekten, sier Alvheim.

Etter å ha fått forkynt dommen tok 21-åringen betenkningstid.