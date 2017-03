Dømt til 17 års fengsel for drapet på Trude

Bergen tingrett dømmer eksmannen til Trude Brenna Aasen til 17 års fengsel for å ha knivdrept henne 24. april i fjor.

Det er i tråd med aktor Benedicte Høgseths påstand.

Eksmannen har hele veien erkjent drapet. I retten handlet bevisførselen i stor grad om å bestemme i hvor stor grad drapet var planlagt.

Det har retten nå kommet frem til at det var.

«I skjerpende retning peker retten på at tiltalte ikke bare planla drapet, men også at tiltalte var fullt klar over konsekvensene et slikt drap hadde for de to barna hans, barnebarnet og Trude sine foreldre», skriver dommer Håkon Rastum.

Eksmannen må i tillegg betale til sammen rundt 1,3 millioner kroner i erstatning og oppreisningserstatning til Brenna Aasens foreldre og to barn.

Vil trolig ikke anke

Forsvarer Per Magne Kristiansen er ikke overrasket over dommen. Han sier 42-åringen trolig ikke vil anke.

– Min klient har vært innstilt på å få en så streng straff som mulig. Han innser realiteten i det han har gjort, og er av den oppfatning at jo strengere straff han får, jo greiere er det. En mulig anke fra denne siden er nærmest en illusjon, sier Kristiansen.

DRAPSVÅPENET: Politiet fant en 32 cm lang kjøkkenkniv på stedet Aasen ble drept. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Forsvareren legger ikke skjul på at saken har vært vanskelig.

– Når man først har dokumentert et overlagt drap, finner jeg ikke grunn til å argumentere mot det. Dommen ligger i området hvor et overlagt drap normalt ligger, sier Kristiansen.

Døde av forblødning

I retten har mannen forklart hvordan han drepte tobarnsmoren, før han ringte deres felles datter og fortalte om drapet.

Tobarnsmoren døde av forblødning etter flere knivstikk, blant annet i hjertet.

Den nå dømte 42-åringen ble sammen med Brenna Aasen i 1992, og sammen fikk de to fikk to barn og ett barnebarn før Aasen gikk fra ham høsten 2015. To måneder før drapet fikk 42-åringen separasjonspapirene i posten.