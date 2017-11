Dømt for voldtekt

En 26 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til sju og et halvt års fengsel for en voldtekt og et voldtektsforsøk i Bergen i fjor sommer, skriver BT.Han ble i tingretten dømt til fengsel i fem år og ti måneder. Han anket saken til lagmannsretten, som skjerpet straffen. Mannen er også dømt til å betale to av kvinnene erstatning på til sammen 270.000 kroner.