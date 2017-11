Dømt for vold mot tenåring

To gutter på 15 år og en 16 år gammel jente er dømt for vold mot en 14-åring på Frekhaug i Meland kommune i august. Det melder BT.

• Den ene 15-åringen er dømt til ungdomsstraff i ti måneder, eventuelt fengsel i 120 dager. Han er også dømt for flere andre forhold.

• Den andre 15-åringen er dømt til betinget fengsel i 90 dager.

• Jenten på 16 år er dømt til betinget fengsel i 60 dager.