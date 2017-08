Dømt for sexkjøp

Bergensar i 50-åra i Haugaland tingrett dømd til 90 dagar i fengsel for sexkjøp og for bruk av narkotika. I mars i fjor vakna mannen i Haugesund ved sida av ei 20 år gammal død jente. Det viste seg at kvinna døydde av piller som var gått ut på dato, og som ho hadde fått av bergensaren, skriv BA.