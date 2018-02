Dømt for kjøp av ecstasytabletter

To bergensere er dømt til henholdsvis to år i fengsel og samfunnstjeneste etter at de var involvert i innførselen av 13.000 ecstasytabletter til Bergen fra Nederland, skriver BT. Partiet med dop skulle droppes fra Danskebåten i Vatlestraumen, der de to dømte 21-åringene ventet henholdsvis i en plastbåt og på land.