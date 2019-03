Dømt for å ha svindla mor si

Ei kvinne i 20 åra er dømt for å ha svindla mor si for over 100.000 kroner, skriv BT. Hausten 2017 skal kvinna ha tatt opp lån og kreditt i mora sitt namn. Kvinna tilstod i retten sa sjølv i retten at det var fordi ho var speleavhengigheit. No må ho sone 50 dagar samfunnsstraff og betale 125.000 kr i erstatning til mora.