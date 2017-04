Dommen blir stående: – Nå kan Trudes barn og foreldre bearbeide sorgen og se fremover

Den 42 år gamle eksmannen til tobarnsmoren Trude Brenna Aasen (38), som 24. april 2016 drepte henne utenfor deres tidligere felles hjem, godtar dommen på 17 års fengsel.

– Dommen blir ikke anket, og kommer til å stå, bekrefter 42-åringens forsvarer Per Magne Kristiansen overfor NRK.

At 42-åringen godtar dommen kom frem i en varetektsfengslingskjennelse BA først omtalte tirsdag.

Kristiansen sier det var en lettelse for 42-åringen å få unnagjort rettssaken, og møtet med hans og Aasens to felles barn og Aasens foreldre.

– Det er ingen tvil om at det har bedret hans situasjon. Han kvidde seg veldig til at saken skulle komme opp.

Svarte ikke på spørsmål fra egen forsvarer

Rettssaken i Bergen tingrett tok en uventet vri da tiltalte ikke ville svare på spørsmål fra sin egen forsvarer.

Kristiansen mistet muligheten til å få svar som kunne gi dommerne et annet bilde av 42-åringen enn det aktor og bistandsadvokaten fikk frem.

Kristiansen forklarer klientens valg med at han ville «gjøre opp for seg».

– Så langt det er mulig når man har begått et drap, sier forsvareren.

– Veldig spesielt og frustrerende

Kristiansen legger ikke skjul på at 42-åringens valg gjorde jobben vanskelig for ham som advokat.

– Alle har rett på et ordentlig forsvar, og det at han ikke ville svare på spørsmål, gjorde det selvfølgelig vanskelig for meg. Det høres kanskje dumt ut å snakke om dette i denne sammenhengen, men jeg er ganske ærgjerrig av meg, og det å bli stilt i en slik situasjon var veldig frustrerende og veldig spesielt. Veldig, understreker advokaten.

– Men det er nå en gang ham det gjelder. Han ønsket det sånn, og var fullt ut klar over hva han gjorde, sier Kristiansen.

Han påpeker at 42-åringen også forklarte seg annerledes i retten enn i de forutgående politiavhørene, noe som kan ha gitt strengere straff.

– Han stilte seg selv i et dårligere lys enn strengt tatt nødvendig, sier Kristiansen, som i sin prosedyre fremhevet at 42-åringen ikke erkjente å ha planlagt drapet, og ba retten behandle klienten på «mildest mulige måte».

Men det endte altså med 17 års fengsel, slik aktor ba om.

– De er svært lettet

Kristiansen mener rettssaken etter forholdene likevel forløp på en god måte.

– Familien var til stede i retten hver dag. Alle opptrådte ordentlig og ryddig, og det ble en hovedforhandling som ble avviklet på en verdig måte, mener Kristiansen.

Ellen Eikeseth Mjøs, bistandsadvokat for Aasens barn og foreldre, sier at 38-åringens etterlatte en stund har vært kjent med 42-åringens ønske om å godta dommen.

– De er svært lettet over at dommen er godtatt, slik at de nå kan bearbeide sorgen og se fremover, sier Mjøs.