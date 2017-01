Domfelt i Monikasaken trekker anken

I en pressemelding tirsdag kommer det frem at domfelte Donatas Lukosevicius har trukket anken i Monika-saken.

Det betyr at tingrettens dom der han ble idømt 18 års forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja blir stående.

– Lettelse

LETTET: Nyheten om at domfelte har trukket anken kom brått på, sier Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat Stig Nilsen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Stig Nilsen er bistandsadvokat for Monikas mor, Kristina Sviglinskaja. Han forteller at Sviglinskaja reagerer med lettelse.

– Hun er svært lettet over at saken er endelig avgjort og at hun slipper å gå gjennom saken en gang til i lagmannsretten.

– Hun har fått fullt medhold i det hun har forklart hele veien. Hun er lettet og ønsker å rette en takk til alle som har gitt henne støtte og hjelp.

– Hvordan har hun det nå?

– Jeg tror det er vanskelig for henne at dette synker inn. Hun trenger tid. Dette kom veldig plutselig at anken ble trukket, sier Nilsen og forteller at Kristina Sviglinskaja fikk vite dette mandag kveld.

Monika Sviglinskaja sammen med sin mor Kristina. Åtte år gamle Monika ble funnet død i hjemmet på Sotra 14. november 2011. Foto: Privat / NTB scanpix

Aktor Benedicte Hordnes er også lettet.

– Vi er jo overrasket over at anken ble trukket og fornøyd med at tingrettens dom nå blir stående, og at vi alle slipper en runde til. Ikke minst for Monika sin mor, at hun slipper å gå gjennom dette på ny.

– Det er en lettelse å endelig få satt punktum i denne saken.

Hevder fortsatt han er uskyldig

I en tekstmelding til NRK skriver Lukosevicius sin forsvarer, advokat Aasmund Sandland, at klienten holder fast ved sin forklaring i tingretten.

Der hevdet han hele tiden at han var uskyldig i å ha drept åtteåringen.

– Men jeg kan si at han (Lukosevicius) fant det av ulike grunner korrekt å trekke anken, skriver Sandland.

Anket saken i august

25. juli dømte en enstemmig Nordhordland tingrett 34-åringen Donatas Lukosevicius til 18 års forvaring med en minstetid på ti år.

Dommer Håkon Rastum fastslo at det er hevet over rimelig tvil at Lukosevicius drepte åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

I august bestemte Lukosevicius seg for å anke drapsdommen til lagmannsretten. Nå er altså anken trukket.