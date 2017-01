Dømd til å betala millionerstatning

Riggselskapet Fred. Olsen Energy er dømt til å betale 60 millionar kroner til konkursbuet etter Bergen Group Hanøytangen, skriv Sysla. Erstatninga er tilkjent etter at klassingen og utbetringane av riggen Borgland Dolphin ikkje gjekk slik det skulle for to år sidan.