Dømd for valdtekt i ankesak

Ein mann (30) er i Gulating lagmannsrett dømd til 6,5 års fengsel for å ha valdteke ekskjærasten i 2017. Mannen vart i vår frifunnen for det same i Bergen tingrett, men saka vart anka. Han må også betale 150.000 kroner i erstatning til kvinna.