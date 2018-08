Dømd for overgrep mot slektning

Ein mann i slutten av 30-åra er dømd til to års fengsel for å ha forgripe seg på ei mindreårig jente for rundt 20 år sidan, skriv BT. Jenta vart utsett for gjentekne overgrep frå ho var fem til ti år. Då var mannen i slutten av tenåra. Først i 2015 vart saka meld til politiet.