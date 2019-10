Dømd for grove seksuelle overgrep

Ein 69 år gamal mann er i Gulating lagmannsrett dømd for grove seksuelle overgrep mot dottera. BT skriv at han er dømd til 12 år i fengsel, der to år er betinga. Han må også betale dottera 6,8 millioner kroner i erstatning. Mannen vil anke til Høgsterett.