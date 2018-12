Dolk er ikke lenger anonym: – Verkene hans kan bli mindre verdt

Dolk har i en årrekke vært Norges mest anerkjente kunstner innen gatekunstsjangeren. Hans verker kan sees på gatevegger i en rekke store byer verden over, og han har tjent millioner på trykkene sine.

Etter hvert har Dolks verker også vært å finne i gallerier og auksjonshus.

I 15 år har gatekunstneren operert anonymt. Men nå går han ut med navnet sitt på egen Instagram-profil og i et større intervju i Bergens Tidende.

Dolk er 41 år gamle Andreas Hamran Færø fra Bergen.

– Det er stress å være anonym, og det skaper kjipe situasjoner. Noen ganger har jeg løyet folk opp i trynet. Jeg ønsker ikke at min anonymitet skal være et tema lenger, sier kunstneren til avisen.

PÅ GATA: Verket «Grenade-Lovers» utenfor puben Finnegans i Bergen sentrum. I 2013 forsvant det fra veggen. Foto: Turid Rogne / NRK

– Dette har vi ventet på

Han legger til at han føler det er en lettelse å stå frem. På Instagram forteller 41-åringen at han nå tar kunstnernavnet Andreas Dolk.

«Av respekt til folk jeg omgås velger jeg å være åpen», skriver han til følgerne sine.

– Vi har ventet på at dette skal komme, sier en oppglødd kunstkritiker i NRK, Mona Pahle Bjerke.

– Det å holde sin identitet har vært med på å holde interessen rundt navnet hans oppe. Han har gjort seg selv veldig interessant. Kanskje den hypen nå forsvinner.

Kan få betydning for kunstens verdi i kroner og øre

Også kunsthistoriker Tommy Sørbø tror identitetsavsløringen kan gjøre at det er mindre «pirrende» å få kloa i et trykk av hans verker.

– Det kan jo være at prisen ikke blir så stiv lenger. Det er at det er litt mystisk og at man skaper en ukjent person bak kunsten, har jo pirret markedet, forklarer Sørbø.

Men han er mest spent på hva som skjer med kunstneren Andreas Dolk videre. For noen år siden tok bergenseren steget fra gaten og inn i kunstgalleriene.

MALT OVER: Huseieren i Sandviken ville skjære dette ut fra veggen sin da Dolk-verket dukket opp. Men det rakk han aldri. Noen malte over gatekunsten. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Mer personlig

Sørbø sier Dolk lenge har vært opptatt av samfunns- og mediespørsmål med kunsten sin på gateveggene.

– At han nå ikke er anonym lenger, kan jo bety at hans verker får en mer personlig vinkling. Kanskje han rett og slett blir mer personlig.

Kunstkritiker Mona Pahle Bjerke i NRK er også spent på hva som skjer videre.

– Dolk har klart å tematisere gatens virkelighet i gallerirommet, og har hatt stor suksess med det. Kanskje har han nå lyst å tre inn i de alminnelige billedkunstnernes rekker.