Død mann sendt til obduksjon

– Politiet mistenker per nå ikke at mannen som ble funnet død i Strusshamn har vært utsatt for noe kriminelt, sier jourhavende politijurist i Vest polidistrikt, Kristoffer Rosenlund, til NRK. Mannen er rutinemessig sendt til obduksjon på Gades institutt.