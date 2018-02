Dobbelt så mange blålysturar

Talet på hasteoppdrag for ambulansane til Helse Bergen har meir enn dobla seg sidan 2003, skriv BT. For 15 år sidan var det rundt 8.000 såkalla raude utrykkingar, der det står om liv. I fjor var det 17.000 slike. Resultatet er at ventetida på transportoppdrag, der pasientar må ligge på båre, aukar.