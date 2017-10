Djabrails mor: – Ikke nok med en unnskyldning

– Det er ikke nok med en advarsel og en beklagelse. Sykehuset kan ikke slippe unna med det, sier seksåringens mor.

Fikk feil sprøyte i hodet

Haukeland universitetssykehus fikk hard medfart i den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet etter at Djabrail Sulejmanov (6) døde etter at en lege satte feil sprøyte i hodet hans. Gutten hadde hjernesvulst med spredning, og skulle få cellegift.

HADDE SVULST I HJERNEN: Djabrail fotografert på Haukeland sykehus kort tid før Foto: Privat

Men legen forvekslet to sprøyter og satte feil medikament i hodet. Torsdag 14. september døde gutten på Rikshospitalet etter feilbehandlingen han fikk i Bergen.

FORTVILET: Djabrails mor ber om at sønnens dødsfall skal få konsekvenser. Foto: NRK

I Helsetilsynets rapport refses Haukeland både for selve hendelsen og for å ikke ha tilstrekkelige retningslinjer og kontrollrutiner som skal hindre den kjente og fryktede feilen .

– Gutten min kunne vært i live

Djabrails foreldre var onsdag i Moskva, på vei til Norge etter å ha begravet sønnen sin hjemme i Tsjetsjenia.

På veien hjem har de både lest Helsetilsynets rapport og uttalelsene fra Helse Bergen, hvor administrerende direktør Eivind Hansen sterkt beklager dødsfallet og lover full gjennomgang av sykehusets rutiner.

– Jeg ser at det kommer mye kritikk, og den er ganske tydelig. Men jeg kan ikke se at de vil gjøre noe særlig med det. Derfor blir jeg sint, sier Fatima Jusjukajeva til NRK på telefon fra Moskva.

I DYP SORG: Fatima Jusjukajeva og ektemannen Lom-Ali Sulejmanov er på vei tilbake til Norge etter å ha begravet sønnen i hjemlandet. Foto: Privat

Hun reagerer spesielt på at Helsetilsynet varsler at legen risikerer en advarsel etter feilmedisineringen som kostet Djabrail livet.

– Det er ganske alvorlige feil som er begått, feil som kunne vært unngått. Gutten min kunne ha vært i live. Det er veldig vondt å føle på, sier Jusjukajeva.

Sykehusdirektør: – Forstår at hun er sint

Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, sier han forstår reaksjonen fra Djabrails mor.

BEKLAGER: Sykehussjef Eivind Hansen forstår foreldrenes reaksjon. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Vi vet at de er i en forferdelig vanskelig situasjon. Jeg forstår at hun er både fortvilet og sint, samt at hun ønsker og forventer mer fra oss. Men når det gjelder gutten, står vi litt maktesløse tilbake. Vi kan dessverre ikke gjøre annet enn å beklage, sier Hansen.

Han presiserer at sykehuset allerede er i gang med å å lære av feilen og forbedre sine rutiner, og presiserer at sykehuset var klar over forvekslingsfaren.

– Derfor hadde vi rutiner på at de to sprøytene ikke skulle oppbevares i samme rom for å unngå at dette skjedde, likevel skjedde det. Vi må lære av den feilen og endre rutinene, og det har vi allerede gjort, sier Hansen.

– Vondt å dra fra Djabrail

Seksåringens foreldre er fortsatt i dyp sorg etter dødsfallet. Djabrail er nå begravet i hjemlandet Tsjetsjenia, mens Fatima og ektemannen Lom-Ali Sulejmanov kommer tilbake til Norge onsdag kveld.

– Det var vondt å dra derfra når vi vet at Djabrail ligger begravet der, sier hun.