Djabrail (6) flyttes til Rikshospitalet

Seks år gamle Djabrail, som siden 22. august har ligget livstruende skadd etter feilbehandling på Haukeland, overføres til Rikshospitalet.

Eivind Hansen, adm.dir. i Helse Bergen Foto: Elise Angell / NRK

Det bekrefter administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, overfor NRK mandag formiddag.

– Han skal flyttes til Rikshospitalet i dag, sier Hansen.

Den seks år gamle gutten blir fraktet fra Bergen til Oslo med ambulansefly, får NRK opplyst.

– Etter ønske fra familien

Familien og deres støttespillere var søndag i et flere timer langt møte med sykehuset.

Aslan Emzeev Foto: Elise Angell / NRK

– Vi har hatt et konstruktivt møte med sykehuset, der vi har lagt fram tre punkter som vi vil at sykehuset skal oppfylle, sa Aslan Emzeev, en slektning av familien, til NRK i går.

Hansen sier overflyttingen til Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus (OUS) skjer etter ønske fra familien.

– Dette er etter ønske fra familien, om at flere spesialistmiljøer vurderer pasienten. Vi har vært i kontakt med OUS, og er glade for at de har takket ja til å bidra, sier Hansen.

Den opprinnelig tsjetsjenske familien bor på Østlandet.

– Beklager på det sterkeste

Den kreftsyke seksåringen fikk ved en feil en sprøyte med cellegift i hodet i stedet for i en blodåre, og måtte legges i kunstig koma. Legen som gjorde feilen, er sykmeldt.

Helsetilsynet har startet gransking av saken, og var 28. august på Haukeland for å ha samtaler med de involverte.

– Etter innledende undersøkelser fremkom det opplysninger som ga mistanke om svikt i helsehjelpen, har avdelingsdirektør Brynhild Braut uttalt.

Helsetilsynet jobber nå med å lage en foreløpig rapport om hendelsen. Fylkeslegen i Hordaland omtaler saken som en svært alvorlig hendelse.

– Det som ikke skal skje, har skjedd. og det er urovekkende for oss som sykehus. Vi har gjort en feil som har fått alvorlige konsekvenser for pasienten. Det beklager vi på det sterkeste, sa Hansen til NRK søndag.